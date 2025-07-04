Gaziantep’te LeeboardTechnology tarafından geliştirilen yapay zeka destekli hasar tespit sistemle binaların sağlamlık derecesi ölçülebilecek. Test aşamasını başarıyla tamamlayan sistem, uygulandığında Gaziantep’i depreme hazır hale getirecek.

LeeboardTechnology CEO’su Erkan Gövce, yapay zekâ destekli sistemin, binaların deprem sonrası durumunu saniyeler içinde analiz edebildiğini söyledi. Gövce, Leeboard 9750 Nethasismi verilen sistemin her binada kolayca uygulanabildiğini belirterek, "6 Şubat 2023’ de verdiğimiz can kaybının acısı hala içimizde, böyle bir afetin tekrar yaşanmaması tek temennimiz. Ancak halk olarak önlem almak da bize ve yetkili kurumlara düşüyor. LeeboardTechnology olarak geliştirdiğimiz sistem sayesinde deprem sonrası binaların hasar ve sağlamlığını 5 saniyede öğrenebileceğiz" dedi.

Testi başarıyla tamamladı

Gövce, sistemin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, AFAD Gaziantep İl Müdürlüğü, Gaziantep Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ve Gaziantep Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün katılımıyla gerçekleştirilen kontrollü yıkım saha testini başarıyla tamamlandığını söyledi.

Binadaki değişimler milisaniyede algılandı

Yapılan testin sistemin kurulduğunda ne tür hayat kurtarıcı katkılar sunabileceğini kamuoyuna gösterdiğini anlatan Gövce, "Yıkım testinde, bir binanın taşıyıcı sistemine bilinçli olarak uygulanan müdahale, milisaniyeler içinde sistem tarafından algılandı. Sensörler, eğilme, sarsıntı, frekans kaybı ve rijitlik değişimlerini analiz etti. Yapay zekâ destekli algoritma, her aşamada durumu sınıflandırdı ve alarm üreterek ilgili kurumlara saniyeler içinde bildirim gönderdi. Tüm veriler heyet tarafından gerçek zamanlı olarak izlendi ve sistemin çalıştığı doğrulandı" şeklinde konuştu.

Riskli yapılarda da kullanılabilecek

Geliştirilen sistemin faydalarından bahseden Gövce, şunları kaydetti: "Depremden sonra hangi bina hasarlı, hangisi sağlam 5 saniye içinde öğrenip, kolon veya kirişteki müdahaleler anında tespit edilip alarm verilecek. Belediye tüm yapıları uzaktan ve dijital olarak izleyebileceğiz. AFAD hangi binaya önce gitmesi gerektiğini sistemden otomatik görebilecek. Sadece deprem sonrası değil, riskli yapıların tespiti de önceden mümkün olacak. Bugün, bu sistem henüz şehre entegre edilmedi. Ama testler gösterdi ki, uygulandığında Gaziantep Türkiye’nin depreme en hazır şehirlerinden biri olabilir."

"Gaziantep, dünyaya örnek olacak"

Gaziantep’in su sistem sayesinde dünyanın örnek aldığı bir kent olacağını ifade eden Gövce, "Depremler artık yalnızca yıkım getirmeyecek. Bu sistem, binaların kendi verileriyle konuşabildiği, kararların saniyeler içinde alındığı yeni bir dönem başlatabilir. Gaziantep’te bu sistem kurulduğunda; Enkaz altında kimseyi bırakmadan, hangi binaya önce müdahale edileceğini bilerek, kolon kesilmeden, bina çökmeden önce harekete geçebilen bir afet yönetim modeliyle öne çıkacak. Ve böylece Gaziantep, dünyanın da örnek aldığı bir afet yönetim modeli olacak" ifadelerini kullandı.