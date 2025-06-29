Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde Bilim Kafe Etkinliklerinin ilki âşıklık geleneğiyle başladı.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yürütülen "Bilim Kafe Etkinlikleri" kapsamında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından ilk etkinlik gerçekleştirildi. Kurumsal İletişim Koordinatörlüğüne bağlı Bilim İletişim Ofisi tarafından organize edilen programda, "Âşıklık Geleneğinin Türk Kültürüne Katkısı" başlığı ele alındı.

Programda, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Kafkasyalı "Âşıklık Geleneğinin Türk Kültürüne Katkısı" başlıklı sunumunda, bu geleneğin Dede Korkut’tan günümüze uzanan tarihsel derinliğine değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Âşıklık geleneği, yalnızca sözlü bir edebiyat türü değil; aynı zamanda tarih, ahlak, inanç ve toplumsal belleği kuşaktan kuşağa aktaran güçlü bir kültürel mirastır."

Sunumun ardından konuşan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ise, bu geleneğin Türk milletinin ortak hafızasında taşıdığı önemi vurgulayarak şunları söyledi:

"Âşıklık geleneği, Dede Korkut’tan bu yana Türk dünyasının dört bir yanında yaşatılan, halkın duygu ve düşüncelerini yansıtan çok kıymetli bir sözlü kültür mirasıdır. Böyle anlamlı bir konunun bilimsel bir etkinlikle ele alınmasından büyük memnuniyet duyuyoruz."

Programda son olarak konuşan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, etkinliğin üniversite-toplum bütünleşmesine sunduğu katkılara dikkat çekerek, "Bilim Kafe Etkinlikleri, üniversitelerin bilgi üretme ve bu bilgiyi toplumla paylaşma misyonuna önemli katkılar sağlamaktadır. Âşıklık geleneği gibi kültürel miraslarımızın akademik düzeyde ele alınması, üniversitemizin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tanınırlığını artırmaktadır." dedi.