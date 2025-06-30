Yükseköğretim Kurulu’nun koordinasyonunda, Türkiye genelindeki üniversiteler tarafından eş zamanlı olarak düzenlenen Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi tarafından organize edilen "Çocuklarda ve Yetişkinlerde Deprem Korkusuyla Nasıl Baş Edilir?" başlıklı buluşma ilgi gördü.

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi tarafından düzenlenen etkinlik, Başiskele Belediyesi Kitaphane’de gerçekleştirildi. Psikoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ali Ruhan Çelik’in konuşmacı olarak yer aldığı buluşmada, özellikle deprem sonrası ortaya çıkan psikolojik etkiler ve korku yönetimi konularında önemli bilgiler paylaşıldı. Ayrıca, Türkiye’nin dört bir yanından 150 üniversitenin eş zamanlı katılımıyla gerçekleşen etkinliğin, "dünyanın en büyük bilim kafe etkinliği" olma özelliği taşıdığı belirtildi.

"Depremi yaşamış bir öğretim üyesiyim"

Depremin, dünyanın önemli bir gerçeği olduğunu ifade eden Ali Ruhan Çelik, "Biz meselenin psikolojik boyutu noktasında ne kadar bilgilendirirsek, ne kadar bilgilerimizi aktarırsak, o kadar çok fayda getirir. Depremi yaşamış bir öğretim üyesi olarak bu meseleleri anlatmak benim için daha anlamlı. 1999 depremini Gölcük’te yaşayan, bu depremin travmalarını hem toplumsal hem de bireysel manada dibine kadar yaşamış bir uzman olarak bunları konuşmak, tabii bazen bizi de tetikleyebiliyor" dedi’

Çelik, katılımcılara psikolojik dayanıklılığı artırma, kaygı ve korku yönetimi konularında uygulanabilir stratejiler sundu ve ebeveynlere önemli önerilerde bulundu.

Soruları cevaplandırdı

Etkinliğin sonunda Ali Ruhan Çelik, katılımcıların sorularını cevapladı. "Bize söylenen tedbirleri neden o an uygulayamıyoruz?", "Depremi bir süre sonra unutuyoruz, bize bunu unutturan nedir?", "Sarsıntı sırasında şok geçiren birine nasıl yardımcı olabiliriz?", "Toplum olarak afetlere karşı psikolojik dayanıklılığımızı nasıl artırabiliriz?" gibi önemli sorulara açıklık getirdi.

Etkinliğin ardından değerlendirmelerde bulunan Psikoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ali Ruhan Çelik, "1999 depreminden sonra en yüksek şiddetti geçtiğimiz yıllarda Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşadık. Halkımızın da depreme yönelik tepkileri, deprem sonrası tepkileri noktasında soru işaretleri oldu. Bizde bugün Yüksek Öğretim Kurulu ve Üniversitemizin düzenlediği organizasyonla Bilim Kafe etkinliğinde bir araya geldik. Depreme yönelik psikolojik tepkilerimiz nasıl olur bunu konuştuk" dedi.

Ali Ruhan Çelik, depremin büyük bir felaket olduğunun altını çizerek, "İnsan gücünü yerden alır, yer sarsıntısı da çok büyük bir şok tepkisi oluşturur. Depreme verdiğimiz şok tepkileri, anormal bir olaya verdiğimiz normal tepkilerdir, bunu konuştuk. Ardından akut stres tepkilerine dönen, uyuyamama, öfke nöbetleri, yaşanılan durumlara olan üzüntüler gibi artan psikolojik belirtilerle birlikte devam eden süreci ele aldık" diye konuştu.