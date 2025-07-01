Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz düzenlediği ’Temel Bilgisayar ve 3D Animasyon Eğitim’ programından yaralanan 32 kadına katılım belgesi verildi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, kadınların dijital teknolojilere erişimini artırmak ve yeni iş olanakları sağlamak amacıyla başlattığı program kapsamında kadınlara verilen bilgisayar eğitimi sona erdi. Temel bilgisayar eğitimini başarıyla bitiren 32 kadına katılım belgeleri verildi. Belgelerini alan kadınlar, eğitimden duydukları memnuniyeti dile getirerek, belediyeye kendilerine böylesi bir fırsatı sunduğu için teşekkür etti.

3D animasyon eğitimi 5 ay sürecek

Temel bilgisayar eğitimi kapsamında; bilgisayar donanım ve yazılım bilgisi, ofis programları (Word, Excel, PowerPoint), internet kullanımı ve dijital güvenlik, e-posta ve çevrimiçi iletişim ile dosya yönetimi gibi konularda eğitim alan kadınlar, 5 ay sürecek olan 3D animasyon eğitimi için sınava girecek. Yapılacak sınavı geçen kadınlar 3D animasyon eğitimi kapsamında, 3D modelleme, sahne tasarımı, karakter animasyonu, dijital içerik üretimi ve görsel hikaye anlatımı gibi konularda eğitim alacağı belirtildi.