Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sporcuları, Kayseri’de düzenlenen Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza attı. Bin 574 katılımcı arasından sıyrılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sporcuları, toplamda 6 altın, 7 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı. Ayrıca, 3 kupa da kazanan takım, büyük bir gurur yaşattı.

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu’nun 2025 yılı Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri, 07-12 Nisan 2025 tarihleri arasında Kayseri’de gerçekleştirildi. Toplam 64 ilden bin 574 sporcunun katıldığı dev organizasyonda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Bireysel Spor Kulübü, adeta madalyalara ambargo koydu.

Şanlıurfa’yı başarıyla temsil eden sporcular, kıyasıya geçen mücadeleler sonunda 6 Altın, 7 Gümüş ve 4 Bronz madalya kazanarak toplamda 17 madalya ve kupa ile şampiyonanın yıldızı oldu. Milli takım ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Bilek Güreşi Antrenörü Şeyhmus Gültekin yönetimindeki sporcuların büyük başarısı, hem kulüp hem de şehir adına büyük bir gurur kaynağı oldu.

Elde edilen başarı yalnızca madalyalarla sınırlı kalmadı. Aynı zamanda birçok sporcu, gösterdiği üstün performans sayesinde Türkiye Milli Takımı’na seçilerek uluslararası arenada ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

Bu arada Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Engelliler Koordinasyon ve Yaşam Merkezi’nde eğitim alan sporcular da, Kayseri’de düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Yarışmasında büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonada mücadele eden sporcular, azim ve disiplinle hazırlandıkları turnuvada üstün performans sergileyerek 3 gümüş madalya kazandı. Sporculardan Nusret Şanlı, 70 kilogram kategorisinde, Mahmut Bali, 75 kilogram kategorisinde, Ahmet Deveci ise gençler kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

Gençlik ve Spot Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Küçük ile Bireysel ve Salon Sporları Şube Müdürü İsa Güzel, Türkiye Şampiyonasına damga vuran Kulüp Sorumlusu Hüseyin Gürses, sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılar diledi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Bilek Güreşi Antrenörü Şeyhmus Gültekin ve sporcular da, kendilerine verilen destekten dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’a teşekkür etti.