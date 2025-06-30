Bilecik’in Söğüt ilçesinde bugün başlayan ve 4 Temmuz günü sona erecek başvurularla Yaz Spor Okulları başlıyor.

Söğüt Belediyesi, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Yaz Spor Okulları başlıyor. Konu hakkında bilgi veren Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "Bu yılki yaz kursları, 8 ile 18 yaş arası çocuk ve gençlerin katılımına açık olacak. Kurslar; Halk Eğitim Merkezi, Söğüt Belediyesi ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından farklı yaş gruplarına yönelik olarak planlandı. Çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir yaz tatili sunmayı hedefliyor. Halk Eğitim Merkezi Kursları (8 - 15 yaş arası) Kurslar Kültür Müdürlüğü Binası’nda gerçekleştirilecektir. Yaz Spor Okulları kapsamında sadece spor değil akıl ve zeka oyunları, resim, piyano, keman, çocuk korosu, söğüt belediyesi kursları, yüzme (10 - 15 yaş arası), gitar (8 - 15 yaş arası), bağlama (8 - 15 yaş arası), futbol (8 - 13 yaş arası), voleybol (9 - 16 yaş arası), atletizm (8 - 15 yaş arası), güreş (8 - 11 yaş arası, masa tenisi (7 - 18 yaş arası) olacak. Özellikle Halk Eğitim Merkezi kurslarına başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Söğüt Belediyesi, çocukların yaz tatilini verimli geçirebilmesi için tüm aileleri kurslara başvurmaya davet ediyorum" dedi.