Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden traktör sürücüsü, devrilen traktörün altından yaralı kurtarıldı.

İlçeye bağlı Arapdede köyünde yaşanan kazada E. Ö. idaresinde 16 UK 538 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kaza yerine İtfaiye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edilirken, devrilen traktörün altında kalan sürücü Pazaryeri Belediye itfaiye ekiplerince çıkartıldı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralı sürücü 112 Acil Servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma ekipleri yaşanan kaza ile ilgili tahkikat başlattı.