Bilecik’te toptancı firmalarına ait kamyonetleri mal bırakmak için market ve zincir marketler önüne gelişi güzel parkları sürücüleri çileden çıkarıyor.

Bilecik’in en işlet caddeleri olan Atatürk, Teyfikbey, Alirıza Özkay ve Dedeoğlu üzerinde faaliyet gösteren market, işyeri ve zincir marketler ürün ve mal indirmenin her dakika serbest olduğu kentte gelişi güzel parklar sürücüleri çileden çıkarıyor. Sürücüler diğer illerdeki gibi trafik yoğunluğu olan yerlere bu tür araçların belli saatler içinde girmesini talep ederken, buna bir çözüm istediler.

Öte yandan, bir sürücü Dedeoğlu Caddesi üzerinde trafiği engelleyecek kadar park eden toptancı araçlarından dönemezken, dakikalarca korna çalarak araçların gitmesini bekledi.