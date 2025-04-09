Bilecik’te düzenlenen bir düğünde tarihi geçmiş meyve suyu dağıtıldığı haberlerinin ardından valilik harekete geçti.

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi’nde yer alan Öğretmen Evi Düğün Salonu’nda geçtiğimiz gün düzenlenen bir düğünde yemeğin yanında çeşitli içecekler dağıtıldı. Meyve sularının son kullanma tarihinin 23 Ocak 2025 olması tepkilere neden oldu. Meyve sularının tarihine bakan davetliler duruma tepki gösterirken, bakmayanlar ise meyve suyunu içti.

İHA’nın "Bilecik’te düğünde dağıtılan tarihi geçmiş meyve suyu tepkilere neden oldu" başlıklı haberinin ardından valilik harekete geçti. Bilecik Öğretmen Evi’ne konu hakkında bir müfettişin görevlendiğini ve incelemelerin yapıldığı öğrenildi.