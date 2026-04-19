Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Ertuğrulgazi İlkokulu öğrencileri Trafik Eğitim Parkı'nda ağırlanarak trafikte temel davranış şekilleri, trafik kuralları ve trafikte saygı konularında bilgilendirildi. Gerçekleştirilen eğitim faaliyetinde, çocukların erken yaşta trafik bilinci kazanması, güvenli trafik kültürü oluşturması ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesi hedeflendi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, trafik güvenliği konusunda eğitim faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.