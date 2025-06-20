Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak orta refüje devrilirken, 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik’ten Eskişehir istikametine seyir halindeki 27 R 9531 plakalı otomobil sürücüsü İlayda A, Akasya Altı mevkisine geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak orta refüje devrildi. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü İlayda A. araç içinde yolcu olarak bulunan Şule E., A.A. (1), Z.M.E. (7) ve A.A. (7) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.