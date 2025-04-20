Bilecik 2. Amatör B Grubu’nda 2024-2025 sezonu heyecanı Kınıkspor-Güneşspor ve Kandillispor-Bozüyükspor karşılaşmalarıyla başladı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te sezonun ilk haftasında sahneye çıkan Kınıkspor, Pazaryeri İlçe Stadyumunda Güneşspor'u 4-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı ve haftayı lider tamamladı.

Karşılaşmada tribünler adeta bayram yerine dönerken, Kınıkspor taraftarlarının yoğun ilgisi dikkatlerden kaçmadı. Özellikle kadın taraftarların maça olan ilgisi ve takımlarına verdikleri coşkulu destek, stadyumda güzel görüntülere sahne oldu.

Kınıkspor’un yükselen başarısında tribün desteğinin payı büyük olurken, tribünlerdeki kadın gücü, futbola renk ve enerji kattı.

Maçın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçerken, Kınıkspor devreye 2-1 önde girdi. İkinci yarıda tempoyu daha da yükselten ev sahibi ekip, sahada adeta resital sundu.

Mehmet, İlker, Sinan ve Atalay’ın ayağından gelen gollerle sahadan 4-2 galip ayrılan Kınıkspor, hem seyircisine futbol ziyafeti yaşattı hem de liderlik koltuğuna oturdu.

Bu arada günün diğer karşılaşmasında Kandillispor ile Bozüyükspor karşı karşıya gelirken, mücadele Bozüyükspor’un 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.