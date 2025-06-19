Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer’in başkanlığında, "Edebali Havzası Tanıtım ve Karşılama Merkezi" projesinin imza töreni düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) güdümlü proje desteğiyle hayata geçirilecek projeyle, Edebali Havzası’nda tarihi dokuyu koruyan ve bölgenin kültürel mirasına değer katan kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştirilecek.

Proje kapsamında; tanıtım ve karşılama merkezi ile birlikte yöresel ürün satış alanları, restoranlar ve hediyelik eşya dükkânları oluşturulacak. Ziyaretçilere hem işlevsel hem de modern bir ortam sunulması hedefleniyor.

Ayrıca, havza içerisindeki yapıların geleneksel mimariye uygun şekilde yenilenmesini kapsayan cephe iyileştirme ve sokak sağlıklaştırma çalışmaları da proje bünyesinde yürütülecek.

BEBKA desteğiyle yürütülecek proje; Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi öncülüğünde, Bilecik Belediyesi ve Eğitim Birliği iş birliğiyle hayata geçirilecek. Projenin, bölgenin turizm potansiyelini artırması ve kent estetiğine katkı sağlaması bekleniyor.