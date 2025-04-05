Bilecik Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk, İnhisar Kaymakamı İrem Ayşegül Çetin’i makamında ziyaret etti.
Ziyaret sırasında, yerel çevre ve şehircilik projelerinin yanı sıra iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Engin Öztürk, İrem Ayşegül Çetin’e görevinde başarılar dilerken, bölgedeki çevresel çalışmaların önemine vurgu yaptı. Ziyaret, yerel yöneticiler arasında iş birliği ve dayanışmanın pekişmesine katkı sağladı.
Kaynak: İHA