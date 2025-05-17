1299 Bilecik Spor, Uşak Bölmespor’a gol oldu yağdı 1299 Bilecik Spor, Uşak Bölmespor’a gol oldu yağdı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından ‘Huzur ve Güven Uygulaması’ çerçevesinde gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs gözaltına alındı.

Dün gece kent genelinde 352 personelin katılımıyla yapılan uygulamalarda 5 bin 424 kişi kontrol edildi, 13 yoklama kaçağı şahıs tespit edildi. Ekipler tarafından 112 işyeri ve 48 metruk bina denetlendi.

Ayrıca trafik kontrollerinde 2 bin 682 araç incelendi, 9 araç trafikten men edilirken, 1 ‘hacizli, yakalamalı’ araç tespit edildi. Denetimler sonucunda; 1 sürücü belgesi geri alınırken,1 yabancı uyruklu şahıs, yasal süresi dolduğu için Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Denetimlerde 1 şahıs uyuşturucu madde bulundurmak suçundan gözaltına alınırken,1 şahıs ‘banka, kredi kartı dolandırıcılığı’, nedeniyle işlem gördü. Ayrıca, hırsızlık suçlarından hapis cezaları bulunan 4 şahıs yakalandı.

Kaynak: İHA