Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, hırsızlık suçundan aranan ve 5 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.,
Edinilen bilgiye göre, şahıs Bilecik'e bağlı Kurtköy köyünde bir işletmeye ait döküm sahasında yakalandı. Yakalanan E.S.'nin, 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 5 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şahsın yakalanması, 'Ulusal Yargı Ağı Projesi' (UYAP) kayıtları doğrultusunda gerçekleştirildi.
Yakalanan şahıs, Gölpazarı Adli Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
