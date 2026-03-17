Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde Kadir gecesi dualarla idrak edildi.

DSİ Camisinde düzenlenen programda teravih namazına gelen, Kadir gecesini camide idrak eden çocuklara, camii imamı Enes Akman öncülüğünde cemaatin destekleriyle bayram harçlıkları verildi. Camii cemaatinden Hayrettin Yıldırım, ''Bir mübarek Ramazan ayının sonuna daha gelmiş bulunmaktayız. Dolu dolu geçirdiğimiz rahmet ve mağfiret ayının kalbi olan Kadir gecesini camimizde idrak ettik. Bir ay boyunca teravih namazına devam eden çocukları, küçük hediyelerle mutlu etmeye çalıştık. Çocuklar bizim umudumuz, geleceğimizdir. Onlara sahip çıkıp, milli ve manevi değerleri aşılamamız gerekir. Buradan sizler aracılığıyla tüm camii cemaati insanlara çağrıda bulunmak istiyorum, lütfen camilere gelen çocuklara iyi davranalım'' dedi.

Program, namazın ardından sona erdi.