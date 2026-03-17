Talas Belediyesi'nin çocukları camiye çekmek ve teravih coşkusunu birlikte yaşatmak amacıyla başlattığı 'Teravihte Buluşalım, Sürprizlerle Tanışalım' kampanyası, düzenlenen hediye takdimi programı ile son buldu.

Hacı Halil Bayraktar Camii'nde gerçekleşen programa Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın yanı sıra Talas İlçe Müftüsü Şevket Karaca, müftülük ve belediye yetkilileriyle kampanyaya katılan çocuklar ve aileleri katıldı. Talas'taki 65 camide 3911 çocuğun katıldığı kampanyanın hediye takdimi de büyük heyecana sahne aldı. Camiyi dolduran çocukların hediye çekiminde Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a gösterdikleri ilgi de büyük oldu. Burada yaptığı konuşmada çocukları çok sevdiklerini ve onları her zaman geleceğin emaneti olarak gördüklerini dile getiren Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 'Bugün burada çok coşkulu bir kalabalık var. Ben öncelikle sizi Ramazanı ve teravihi hakkıyla takip edip bunu başardığınız için hepinizi gözünüzden ve gönlünüzden öpüyorum. Sizleri teşvik eden ve camiye götüren anne ve babalarınızı tebrik ediyorum. Ayrıca emeği geçen hocalarımızı tebrik ediyorum, Allah razı olsun' dedi. Talas İlçe Müftüsü Şevket Karaca da çok güzel ve anlamlı bir organizasyon gerçekleştirildiğine dikkat çekerek; 'Bir ay boyunca yavrularımız camileri doldurdular. Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın'ı tebrik ediyorum, çok güzel bir organizasyonla onları camiye getirdi. Biz de müftülük olarak gereken desteği verdik. Emeği geçenleri tebrik ediyorum' diye konuştu. Programda konuşmaların ardından hediye çekimi ve takdimine geçildi. Kampanyaya katılan çocukların tamamına futbol veya voleybol topunun verildiği organizasyonda ayrıca teravihe gittikleri sayıya göre tablet, akıllı saat, kablosuz kulaklık, powerbank, USB bellek, masa üstü lamba ve çeşitli ev eşyaları hediye edildi. Düzenlenen etkinlikle ilgili düşüncelerini dile getiren veliler de çok güzel düşünülmüş bir program olduğuna vurgu yaparak; 'Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın'a teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızı camiye çekmek ve süreklilik sağlamak amacıyla güzel bir kampanya başlattı. Çocuklarımız neredeyse bir ay boyunca aksatmadan camiye gittiler. Bugün de hediyelerimizi takdim ettiler. Başkanımız Mustafa Yalçın'a ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz' dedi.

Hediyesi alan çocuklar da 'Çok heyecanlıydık. Camiye giderek hem sevap kazandık hem de hediye aldık. Başkanımıza teşekkür ediyorum' diye konuştular.