Bilecik’te her gün yüzlerce vatandaşın yolcu otobüslerinden inip bindiği veya mola verdiği Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin halini görenler hayretlerini gizlemiyor.

2017 yılında Medine Tren Garı’ndan esinlenerek Bilecik kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta 12 milyon lira harcanarak dönemin Belediye Başkanı Selim Yağcı tarafından yaptırılan Bilecik Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin 2022 Şubat ayında ilk olarak tavanı çökmüş, ardından yağmur suları basmıştı. O gün yapılan incelemeler sonrası çalışmalar sonuçsuz kalınca, geçtiğimiz gün yağan yoğun kar yağışı sonrası Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin tavanı yeniden akarken, alçı tavanda çökme yaşandı. Terminalde gerekli tadilat çalışmaları yapılmayınca, her gün yüzlerce vatandaşın yolcu otobüslerinden inip bindiği veya mola verdiği yerdeki bu kötü görüntü hayretle karşılanıyor.

Yolcular ve otogar esnafı her yağmur yağdığında tedirgin olduklarını anlatarak, tavanın tahrip olmayan yerinin de üzerlerine çökmesinden korktuklarını belirtti.