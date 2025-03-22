Bilecik’in Söğüt ilçesinde 21-26 Mart Orman Haftası kapsamında düzenlenen fidan dikimi programı, doğa sevgisini ve çevre bilincini pekiştiren anlamlı bir etkinliğe sahne oldu.Pazaryeri Gündem (BİLECİK İGFA)

Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve il protokolü, etkinliğe katılarak gelecek nesillere yeşil bir miras bırakmak adına fidanları toprakla buluşturdu. Programa öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Vali Aygöl, yaptığı konuşmada ormanların sadece doğanın değil, insanlığın da geleceği olduğunu vurgulayarak, herkesin ağaç dikme ve doğayı koruma sorumluluğu taşıması gerektiğini ifade etti.

Söğüt’te toprakla buluşan her fidan, geleceğe bırakılan bir nefes, yarınlara ekilen bir umut oldu.