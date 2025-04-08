Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Lig’de Bilecik’i temsil eden Bilecik Kolej Kız Spor Kulübü ligin son haftasında kendi evinde mağlup olmasına rağmen 2. Lig’e yükselmeye Play-Off’a kalmaya hak kazandı.

Kadınlar 3. Lig 12. Grupta mücadele eden Bilecik Kolej Kız Spor Kulübü ligin 7’inci haftasında kendi evinde Çamlıca Gençlik ve Spor’u konuk etti. Bilecik Sentetik Sahasında oynan müsabakayı Bilecik Kolej Kız Spor Kulübü 1-0 kaybetti. Ligin bitmesine 1 hafta kala Bilecik Kolej Kız Spor Kulübü Kadınlar 2. Lig’e yükselme Play-Off müsabakalarına kalmaya hak kazandı. Bilecik Kolej Kız Spor Kulübü ligin son haftasından Eskişehir Öncü Spor ve Gençlik’e konuk olacak.

Öte yandan Bilecik Kolej Kız Spor Kulübünün kendi öz kaynakları ile mücadele eden takımımız genç kadrosuyla 2. Lig’e yükselme Play-Off’a kalmaya hak kazanması kentte mutlulukla karşılandı.