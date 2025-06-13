Bilecik Kent Konseyi ve Bilecik Belediyesi iş birliğiyle yürütülen "Bilecik Kent Belleği" projesi kapsamında 3 bin adet belge ve fotoğraf toplandı.

"Bilecik Kent Belleği" projesi kapsamında Ağustos 2024’te başlatılan çalışmalarda, Eylül ayında internet sitesi üzerinden belge yüklemeleri de başladı. Şimdiye kadar vatandaşlardan yaklaşık 3 bin adet belge ve fotoğraf toplandı. Bu materyallerin yaklaşık 2 bini dijitalleştirilerek kent belleği web sitesinde yayımlandı. Kalan belgelerin tarama ve kataloglama süreci devam ediyor. Bilecik Kent Konseyi Başkanı Hakkı Aynur proje hakkında bilgi vererek, "Vatandaşlar tarafından getirilen materyaller, dijitalleştirildikten sonra sahiplerine iade ediliyor. Yoğunluğa göre, belgeler birkaç gün süreyle ofiste muhafaza ediliyor. Belgeleri paylaşan kişilerin adına sitede özel koleksiyonlar oluşturuluyor. Son olarak, ’Emir Tuzak Koleksiyonu’ yayıma açıldı. Kent belleğini zenginleştirmek amacıyla şehrin yaşlı sakinleriyle yapılan söyleşi çekimleri de tamamlanıyor. Bugüne dek 7 söyleşi kaydı gerçekleştirildi. Bu videoların kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor" dedi.

"Bilecik’in köklü esnaflarından da projeye destek gelmeye devam ediyor"

Aynur açıklamasının devamında, "Bilecik’in köklü esnaflarından da projeye destek gelmeye devam ediyor. 1962 yılında merhum Ahmet Cemal Tuzak tarafından kurulan ve bugün de faaliyetlerine aynı adreste devam eden bir elektrik işinin birinci kuşak temsilcisi Emir Tuzak, kent belleğine önemli bilgi, belge ve fotoğraflar sundu. Katkılarından dolayı Emir Tuzak ve ailesine teşekkür edildi. Yetkililer, yakın zamanda kent esnafına yapılan çağrıyı yineleyerek, şehrin ticari geçmişine ışık tutacak bilgi, belge ve fotoğrafların Bilecik Kent Belleği’yle paylaşılması istiyorum. Kendi koleksiyonlarını açmak isteyen esnafların Bilecik Kent Konseyi’ne başvurmaları gerekir" ifadelerine yer verdi.