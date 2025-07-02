Bilecik Belediyesi, Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarının ardından, afetin etkilerinin azaltılması amacıyla yardım kampanyası başlattı.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, tüm vatandaşları yangın zedelere yardımcı olmak için başlatılan kampanyaya destek vermeye çağırdı. Subaşı, "Afet bölgesine yönelik yardım kampanyasında kullanılacak ürünler sıralandı. Yardımda bulunmak isteyen vatandaşların, sıfır ürünlerden oluşan malzemeleri temin etmeleri gerekir. konteyner, halı, tencer, yatak, pijama, tava, yastık, masa, ayakkabı, battaniye, sandalye, terlik, yorgan, koltuk, çamaşır, çarşaf, bardak, çorap, nevresim, çatal, kaşık, hijyen paketi acil olarak lazım. İkinci el ürünler kabul edilmiyor. Yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar, 444 88 58 numaralı telefonu arayarak Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne ulaşabilir ve yardım malzemelerini iletebilirler" dedi.