Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, dış cephe temizlik çalışmalarında teknolojiden yararlanarak önemli bir yeniliğe imza attı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nin dış cephesi, özel bir firmaya ait drone araçlarıyla temizlendi. Köpüklü ve özel karışımlarla hazırlanan su kullanılarak yapılan temizlik, hem maliyet hem de zaman açısından avantaj sağladı. Geleneksel yöntemlere göre daha güvenli ve düşük maliyetli olan drone ile temizlik uygulaması, Bilecik’te ilk kez hayata geçirildi. Yoldan geçen vatandaşlar, temizlik işlemini ilgiyle izlerken cep telefonlarıyla görüntü aldı.

Bilecik Belediyesi yetkilileri, teknolojik çözümlerle şehir temizliğinde verimliliği artırmayı hedeflediklerini belirtti.