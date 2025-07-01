Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde hububat verimliliğini arttırmak için biçerdöver kontrollerinin hızlandığı belirtildi.

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Konu ile ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "İl genelinde biçerdöverlerde dane ve sap kayıplarını en aza indirmek için biçerdöver kontrollerine başlanılmıştır. Yapılan kontrollerde; alınması gereken önlemler, bulundurulması zorunlu belge, ekipman ve yangın söndürme tüplerinin denetlenmesi yapılmıştır. Daneniz bol, kazancınız bereketli olsun" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA