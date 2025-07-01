Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde hububat verimliliğini arttırmak için biçerdöver kontrollerinin hızlandığı belirtildi.

Konu ile ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "İl genelinde biçerdöverlerde dane ve sap kayıplarını en aza indirmek için biçerdöver kontrollerine başlanılmıştır. Yapılan kontrollerde; alınması gereken önlemler, bulundurulması zorunlu belge, ekipman ve yangın söndürme tüplerinin denetlenmesi yapılmıştır. Daneniz bol, kazancınız bereketli olsun" ifadelerine yer verildi.