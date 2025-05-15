Konya’nın Beyşehir ilçesinde farklı okullarda öğrenim gören öğrenciler düzenlenen etkinlikte temiz çevre için yürüyüş gerçekleştirdi.

Beyşehir’de çevre bilincini artırmak amacıyla "çevreye duyarlılık etkinliği" düzenlendi. İlçe merkezinde Anıt Meydanında başlayan etkinlik gün boyu süren farkındalık çalışmaları ve çevre temalı faaliyetlerle devam etti. Programda konuşmaların ardından Anıt Alanı’ndan başlayan çevre yürüyüşü, ilgi çekici ve renkli görüntülere sahne oldu. Protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler birlikte yürüyerek çevre konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştı. Yürüyüş sonunda gelinen göl kıyısında da çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Göl çevresinde düzenlenen etkinliklerde, öğrenciler öğretmenleriyle birlikte çöp toplama çalışmasına katıldı. Aynı zamanda doğayı koruma temalı afiş ve pankartlar sergilendi. Günün sonunda katılımcılar hem çevre bilinciyle dolu bir gün geçirdi hem de doğa ile iç içe olmanın keyfini yaşadı. Etkinlik, çevreye karşı duyarlılığın artırılması, doğanın korunması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılması mesajıyla sona erdi.

Etkinliğe, protokol mensupları, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.