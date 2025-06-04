Konya’nın Beyşehir ilçesinde son yıllarda çiftçilerin korkulu rüyası haline gelen domates güvesi ile mücadele çalışmaları başladı.

Uzun yıllar önce Güney Amerika’da ortaya çıkıp dünyaya hızlı bir şekilde yayılmaya başlayan ve Beyşehir’de de son dönemde çiftçilerin korkusu haline gelen domates güvesi ile mücadele için sahaya çıkan ekiplerin yürüttüğü mesai hız kazandı. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Konya’da sebze tarımının önemli merkezlerinden olan Beyşehir’deki sebze ekili alanları ürün kaybına karşı yakın takibe aldı. Ekili alanlarda muhtemel hastalık ve zararlı kontrollerini yapan ekipler, domates, patlıcan, biber yetiştiriciliği yapılan seralar ile tarlalardaki fide gelişimlerini de inceledi. Ekipler, domates güvesi tuzaklarını ekili alanlara asarken popülasyon takibine başladı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, çiftçilerin tarım alanlarında herhangi bir sorunla karşılaşması halinde ilçe müdürlüğünün ilgili birimlerinden teknik destek alabileceği hatırlatması yaptı.