Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 27. Uluslararası Beypazarı Festivali’nde kurduğu stant, Ankaralı vatandaşların ilgisiyle karşılaştı. Ankara’nın tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle ünlü ilçesi Beypazarı’nda düzenlenen festivalde adeta ’Mersin rüzgarı’ esti.

Büyükşehir Belediyesi, Beypazarı Belediyesi tarafından düzenlenen ve Beypazarı’nın tarihi, kültürel zenginliklerinin bütün dünyayla buluşturulduğu 27. Uluslararası Beypazarı Festivali’ne katılım sağladı. Festivalde Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile birlikte Mersinden Kadın Kooperatifi de yer aldı. Festivale katılarak Mersin’in tanıtımına katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, festivalde kurduğu stant ile de Ankaralı vatandaşların ilgisini çekti. Beypazarı’nın kültürel öğelerini barındıran festivale bu yıl ilk kez katılım sağlayan Büyükşehir Belediyesi, katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Büyükşehir Belediyesi standında bir yandan kooperatiflerin ürünleri sergilenirken, diğer yandan ilçelerin anlatıldığı tanıtım kitapçıkları, İllüstratif Mersin Turizm Haritası, saatlik rota gibi materyaller yer aldı.

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap’ı ziyaret eden Mersin Büyükşehir Belediyesi ekibi, belediyenin çalışmalarını aktardı. Ziyarette, meyve kurutma projesiyle ilgilendiklerini belirten Başkan Kasap ise en kısa süre içerisinde Mersin’e gelerek güneş enerjili kurutma tesisini ziyaret etmek istediklerini kaydetti.