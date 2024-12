Beyoğlu Belediyesi tarafından Otizm ve Down Sendromlu çocuklara yönelik başlatılan atlı terapi etkinliğinde buluşan özel gereksinimli çocuklar hem ata binmenin heyecanını yaşadı hem de atların barınaklarını gezerek keyifli bir gün geçirdi. 10 hafta sürecek programdan 120 çocuk faydalanacak.

Beyoğlu Belediyesi, Otizm ve Down Sendromlu çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla atlı terapi hizmeti başlattı. Beyoğlu’nda yaşayan 8-12 yaş arasındaki özel çocuklara yönelik başlatılan bu anlamlı proje, Türkiye Jokey Kulübü işbirliğiyle hayata geçirildi. Zeytinburnu Veliefendi Hipodromu’nda 10 hafta boyunca devam edecek Atlı Terapi Hizmeti, her hafta 12 otizm ve Down sendromlu çocuğu ağırlayacak. Toplamda 120 çocuğun faydalanacağı programda çocukların konsantrasyon, denge, kas yapısı ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunulması hedefleniyor.

Özel gereksinimli çocuklar ata binmenin heyecanını yaşadı

Projenin ikinci hafta etkinliği Zeytinburnu Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirildi. Beyoğlu Belediyesi tarafından araçla etkinliğin düzenleneceği alana getirilen özel gereksinimli çocuklara aileleri ve yakınları da eşlik etti. Hipodromda uzman eğitmenler ve fizyoterapistler eşliğinde ata binmenin heyecanını yaşayan çocuklar, atların kaldığı barınakları da gezerek hayvanlarla keyifli vakit geçirdiler. İki saat süren etkinlikte atların sevimli dostluklarıyla tanışma imkanı bulan çocuklar, hem eğlendi hem de unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Etkinliğe katılan aileler de bu tür etkinliklerin daha da artırılması gerektiğini ifade ederek, çocukları için böylesine faydalı ve keyifli bir hizmet sunduğu için Beyoğlu Belediyesine teşekkür ettiler.