Fenerbahçe derbisini tribünden takip edecek Beşiktaş taraftarları, Ülker Stadyumu’na geldi.

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Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş, saat 19.00’da deplasmanda Fenerbahçe ile mücadele edecek. Siyah-beyazlı taraftarlar da takımlarını Kadıköy’de destekleyecek. Tüpraş Stadyumu’nda toplanan yaklaşık 2 bin 100 taraftar, bilet kontrolü ve üst aramasının ardından 30 otobüsle Kadıköy’e hareket etti. Beşiktaşlı taraftarlar, mücadelenin oynanacağı Ülker Stadyumu’na da ulaştı. Taraftarlar, üst kontrollerinin ardından tribüne alındı.

Kaynak: İHA