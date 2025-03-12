Beyoğlu’nda sevgilisiyle gittiği kuyumcudaki 250 bin lira değerindeki altın tacı beğenen ancak alamayan kadın, ertesi gün tekrar dükkana giderek hırsızlık planını devreye soktu. Kadın fotoğrafını çektiği tacı alıp kaçarken, kuyumcu ise onu yakalamaya çalıştı. Kısa sürede yakalanan kadının, "Sevgilim bana parası yok diye alamadı, o üzülmesin diye çaldım" şeklinde ifade verdiği öğrenildi. Hırsızlık anı ise anbean kameraya yansıdı.

Olay, 6 Mart Perşembe günü Beyoğlu Camiikebir Mahallesi’nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre sevgilisiyle caddedeki kuyumcuya giden Firdevs Ç., 250 bin lira değerindeki altın tacı beğendi. Tacın fiyatını duyunca büyük bir hayal kırıklığına uğrayan kadın sevgilisiyle beraber oradan ayrıldı. Ertesi gün tek başına kuyumcuya giden Firdevs Ç., önce altın tacın fotoğrafını çekti ardından tacı da alıp kaçtı. Neye uğradığını şaşıran kuyumcu ise kadını yakalamak için peşinden koştu ancak başarılı olamadı. Kadının tacı çaldığı anlar ise kameraya yansıdı. Görüntülerde, kadının altın tacın fotoğraflarını çektiği ardından kaçtığı görülüyor. Ayrıca iş yeri sahibinin de kadını yakalamaya çalıştığı görülüyor.

Kadın kısa sürede yakalandı

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kuyumcunun şikayeti üzerine harekete geçti. Güvenlik kamerası görüntülerinden kadının kimliği tespit edildi. Altın tacı çalan kişinin Firdevs Ç. olduğu belirlendi. Şüpheli, Kadımehmetefendi Mahallesi’ndeki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise altın taç ele geçirildi.

Emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

Emniyete götürülen Firdevs Ç.’nin "Sevgilimle gördük beğendik. O bana parası yok diye alamadı. Ben de o üzülmesin diye çaldım" şeklinde ifade verdiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından ’İş yerinden hırsızlık’ suçundan adliyeye sevk edilen Firdevs Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, ele geçirilen taç ise kuyumcuya teslim edildi.