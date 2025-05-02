Beylikova Belediyesi tarafından, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların ilçe merkezinde kurulan Cuma Pazarına ulaşımı için ilçeye bağlı tüm kırsal mahallelerden cuma günleri ilçe merkezine ücretsiz servis uygulaması başlatıldı.

Beylikova Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışının güçlü bir örneği olarak, kırsalda yaşayan vatandaşların kentle bağını güçlendiren önemli bir adım attı. Bu kapsamda Beylikova’da, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların ilçe merkezinde kurulan Cuma Pazarına ulaşımı için ilçeye bağlı tüm kırsal mahallelerden cuma günleri ilçe merkezine ücretsiz servis uygulaması başladı. Toplamda 21 kırsal mahalleyi kapsayan uygulama kapsamında 7 farklı güzergâh belirlendi. Bu güzergâhlardan sabah saat 09:00 itibarıyla hareket eden servis araçları, vatandaşları ilçe merkezinde kurulan Cuma Pazarına ulaştıracak. Vatandaşlar burada alışverişlerini ve işlerini tamamladıktan sonra öğleden sonra yine servis araçlarıyla mahallelerine geri dönebilecek.

Başkan Karabacak: "Bir seçim vaadimizi daha hayata geçirdik"

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Beylikova Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak, seçim sürecinde verdikleri sözleri bir bir yerine getirmeye devam ettiklerini vurguladı. Başkan Karabacak, "Bu uygulama, seçim sürecinde ve sonrasında gerçekleştirdiğimiz mahalle ziyaretlerinde vatandaşlarımızdan en sık gelen taleplerden biriydi. Özellikle yaşlı kadınlarımız ve aracı olmayan hemşehrilerimiz, ilçe merkezine gelip alışveriş yapabilmekte büyük zorluk yaşıyordu. Onların hayatını kolaylaştırmak, sosyal belediyecilik anlayışımızın en temel gereğidir. Şimdi vatandaşlarımız her cuma günü sabah ücretsiz servislerle pazara gelecek, ihtiyaçlarını karşılayacak, ardından yine servislerle evlerine dönecek" dedi.

Başkan Karabacak açıklamasında ayrıca bu hizmetin hayata geçmesinde emeği geçen tüm belediye personeline ve katkı sunan herkese teşekkür ederek, "Halkımıza hayırlı, uğurlu olsun. Beylikova’da kimse kendini yalnız hissetmeyecek. Biz halkımız için varız" ifadelerini kullandı.