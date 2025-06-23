Gaziantep Özel ANKA Hastanesi, uzman hekim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Serdar Kaplan, hasta kabulüne başladı.

2009 yılında Çorum Fen Lisesi’nden mezun olan Op. Dr. Serdar Kaplan, tıp eğitimini Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlayarak 2016 yılında mezun oldu. Op. Dr. Kaplan, mezuniyetinin ardından 2 yıl boyunca Bitlis Devlet Hastanesi’nde görev yaptı. 2018 yılında Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimine başlayan Op. Dr. Kaplan, 2023 Eylül ayında uzmanlığını tamamladı. Zorunlu görev kapsamında Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev alan Dr. Kaplan, bu süreci başarıyla tamamlamasının ardından Gaziantep’e yerleşerek Gaziantep Özel ANKA Hastanesi bünyesinde hasta kabulüne başladı.

Op. Dr. Serdar Kaplan, beyin tümörleri, bel ve boyun fıtıkları, omurga cerrahisi, sinir sıkışmaları, kafa travmaları gibi pek çok alanda tanı ve cerrahi tedavi hizmetleri sunmaktadır.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi, ileri teknoloji, güçlü uzman kadro ve hasta odaklı yaklaşımıyla sağlık alanında hizmet vermeye devam etmektedir.