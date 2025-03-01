ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Beyaz Saray’da kameralar önünde yaşadığı tartışma, dünya gündemine oturdu. Avrupalı liderler Zelenskiy’e destek verirken, Macaristan Başbakanı Viktor Orban Trump’ı savundu. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ise ABD, Avrupa ve müttefikleri arasında acil zirve çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında Beyaz Saray’da gerçekleştirilen görüşme sırasında kameralar önünde yaşanan tarihi tartışma dünya gündemine damga vurdu. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere çoğu lider Zelenskiy’e destek mesajı verirken, Macaristan Başbakanı Orban Trump’ı destekledi.

"Kanada, Ukrayna ve Ukraynalıların yanında olmaya devam edecek"

Kanada Başbakanı Justin Trudeau sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Rusya, Ukrayna’yı yasa dışı ve haksız yere işgal etti. Ukraynalılar üç yıldır cesaret ve kararlılıkla savaşıyor. Demokrasi, özgürlük ve egemenlik için verdikleri mücadele hepimiz için önemli bir mücadeledir. Kanada, adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak için Ukrayna ve Ukraynalıların yanında olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"Ukrayna Almanya’ya ve Avrupa’ya güvenebilir"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise paylaşımında, "Kimse barışı Ukrayna vatandaşlarından daha fazla istemez. Bu yüzden kalıcı ve adil bir barışa giden yolu birlikte arıyoruz. Ukrayna Almanya’ya ve Avrupa’ya güvenebilir" ifadelerine yer verdi.

"Yardım edene teşekkür etmeli, savaşanlara saygı duymalıyız"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Portekiz’de düzenlenen basın toplantısında, "Rusya saldırgan, Ukrayna ise saldırıya uğrayan halk. Bence Ukrayna’ya yardım etmek ve Rusya’ya yaptırım uygulamak üç yıl önce bizim için doğru olandı ve bunu yapmaya devam ediyoruz. Biz, yani ABD, Avrupalılar, Kanadalılar, Japonlar ve daha birçoğu. Yardım eden herkese teşekkür etmeli ve başından beri savaşanlara saygı duymalıyız. Çünkü onurları, bağımsızlıkları, çocukları ve Avrupa’nın güvenliği için savaşıyorlar. Bunlar basit şeyler ama böyle zamanlarda hatırlanması gereken şeyler, hepsi bu" şeklinde konuştu.

İtalya’dan ABD, Avrupa ve müttefikleri arasında acil zirve çağrısı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni konuya ilişkin açıklamasında, "Batı’nın her bölünmesi hepimizi daha da zayıflatıyor ve medeniyetimizin çöküşünü görmek isteyenlerin işine yarıyor. Bir bölünmenin kimseye faydası olmaz. İhtiyaç duyulan şey, ABD, Avrupa ülkeleri ve müttefikler arasında son yıllarda birlikte savunduğumuz Ukrayna başta olmak üzere günümüzün büyük zorluklarıyla ve gelecekte yüzleşmek zorunda kalacağımız zorluklarla nasıl başa çıkacağımızı konuşmak üzere derhal bir zirve yapılmasıdır. İtalya’nın önümüzdeki saatlerde ortaklarına sunmayı planladığı öneri bu" ifadelerini kullandı.

Starmer, Zelenskiy ve Trump ile görüştü

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise henüz açıklama yapmadı. Sözcüsü, Starmer’ın hem Trump hem de Zelenskiy ile telefonda görüştüğünü ve "Ukrayna’ya sarsılmaz desteğini sürdürdüğünü, kalıcı bir barışa giden yolu bulmak için elinden geleni yaptığını" söyledi.

"Avrupa’nın çabalarını artırmasının zamanı geldi"

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her zamankinden daha fazla Ukrayna’nın yanındayız. Avrupa’nın çabalarını artırmasının zamanı geldi" dedi.

"Kalıcı bir barış istiyoruz"

Hollanda Başbakanı Dick Schoof, "Hollanda Ukrayna’yı desteklemeye devam ediyor. Özellikle şimdi. Kalıcı bir barış ve Rusya’nın başlattığı saldırgan savaşın sona ermesini istiyoruz. Ukrayna için, tüm halkı için ve Avrupa için" ifadelerini kullandı.

"İsviçre Rusya’yı kınıyor, adil ve kalıcı bir barışı destekleme konusunda kararlılığını sürdürüyor"

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Karin Keller-Sutter ise sosyal medya paylaşımında, "İsviçre, Rusya’nın egemen bir devlete yönelik saldırganlığını kınarken, adil ve kalıcı bir barışı destekleme konusunda kararlılığını sürdürüyor" ifadelerine yer verdi.

"Tek bir kazanan oluyor, o da Kremlin’de"

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna’ya yumruk gibi bir şey bu. Arkadaşlar arasında bile olsa hararetli sohbetlere yer olmalı. Ama bu böyle kameraların önünde gerçekleştiğinde tek bir kazanan oluyor. O Kremlin’de oturuyor" ifadelerini kullandı.

"Bu, emperyalist planları olan Putin liderliğindeki otoriter rejimle mücadeledir"

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese açıklamasında, "Gerektiği sürece Ukrayna’nın yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü bu, demokratik bir ulusun, sadece Ukrayna’ya değil, tüm bölgeye yönelik emperyalist planları olan Vladimir Putin liderliğindeki otoriter bir rejimle mücadelesidir" dedi.

"Ukrayna özgürlüğünü ve bizim özgürlüğümüzü savunuyor"

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu açıklamasında, "Gerçek basit. Rusya Ukrayna’yı işgal etti. Saldırgan Rusya’dır. Ukrayna özgürlüğünü ve bizim özgürlüğümüzü savunuyor. Biz Ukrayna’nın yanındayız" dedi.

Orban’dan Trump’a destek

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise Avrupa liderlerinin aksine Trump’a destek verdi. Orban sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güçlü adamlar barışı sağlar, zayıf adamlar savaşı. Bugün Başkan Donald Trump barış için cesur duruş sergiledi. Birçok kişi için hazmetmesi zor olsa bile. Teşekkürler Sayın Başkan" ifadelerini kullandı.