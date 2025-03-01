Bursa’nın Gemlik ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangın bir daireyi küle çevirdi. Boş olduğu öğrenilen daire alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Gemlik ilçe merkezindeki Lise Caddesi üzerinde bulunan 32 numaralı binanın en üst katındaki dairede elektrik kontağı yüzünden yangın çıktı.

Boş olduğu öğrenilen dairede çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürülen yangında can ve mal kaybı yaşanmazken, boş daire kullanılamaz hale geldi. Alevler sahilden de görününce hafta sonu deniz kenarında yürüyüş yapan vatandaşlar telefonlarına sarılıp yangını görüntüledi. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.