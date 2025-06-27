DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, turizm ve ekonomide ilçeye değer katacak ‘Beyağaç Time’ projelerini kamuoyuna tanıttı.

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün öncülüğünde hayata geçirilen "Beyağaç Time" projeleri ile ilçede turizmin canlandırılması ve istihdamı artırılması hedefleniyor. Göreve seçildiği günden bu yana gecesini gündüzüne katarak Beyağaç için çalışan Başkan Pütün’ün bu vizyon projeleriyle ilçede ekonomik ve sosyokültürel yaşamın canlandırılması amaçlanıyor.

Beyağaç’a değer katacak projeler ‘Beyağaç Time’ projelerini kamuoyuna tanıtan Belediye Başkanı Sezayi Pütün, "Göreve seçildiğimiz günden itibaren ilçemizin ekonomisi ve turizm faaliyetlerinin geliştirilerek, dünyaca tanınan bir cazibe merkezi haline gelebilmesi için aralıksız çalışmalar yürüttük. Sıra dışı doğası, zengin kültürü ve güzel insanlarıyla her geçen gün değerine değer katan Beyağaç’ımız için yeni bir vizyonla yola çıktık. Ekibimizle birlikte hayata geçirdiğimiz ‘Beyağaç Time’ projeleriyle ilçemizdeki turizm faaliyetlerinin canlandırılmasını ve buna bağlı olarak daha çok hemşehrimizin istihdama katılmasını arzuladık. Bu projelerimizde, ilçemizin marka değerini hep birlikte el ele vererek büyütüyoruz. Geleceğe birlikte yürüyoruz, Beyağaç kazanıyor" dedi.