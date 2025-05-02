Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Bölümü tarafından Prof. Dr. Masahiro Yamamoto onuruna düzenlenen "Matematiksel Modelleme, Analiz ve Simülasyon" (MMAS’25) Çalıştayı’nın açılış töreni gerçekleştirildi.

BEUN İlahiyat Fakültesi Doç. Dr. Ali Arslan Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen çalıştay açılış törenine; BEUN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Fikret Gölgeleyen, Senato üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Şehitlerin anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Devlet Konservatuarından Dr. Öğr. Üyesi Melike Bolat, Dr. Öğr. Üyesi Turgay Tunç ve Öğr. Gör. Uzay Ufuktepe tarafından icra edilen müzik dinletisi ile devam etti. Büyük beğeni toplayan dinletinin ardından tören, açılış konuşmalarıyla devam etti. Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren BEUN Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Fikret Gölgeleyen, matematiksel modelleme ve analiz sürecine dair bazı güncel gelişmelerden bahsetti. Prof. Dr. Gölgeleyen, konuşmasında BEUN olarak bu alanlarda önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve Prof. Dr. Masahiro Yamamoto’nun bu açıdan üniversiteye ve öğrencilere çok büyük katkıları olduğunu belirtti. Gölgeleyen daha sonra sözlerini, tüm bu katkı ve gelişmelerden dolayı BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’e ve Prof. Dr. Masahiro Yamamoto’ya teşekkür ederek tamamladı.

Prof. Dr. Fikret Gölgeleyen’in ardından açılış konuşmasını gerçekleştirmek üzere kürsüye gelen Tokyo Üniversitesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Masahiro Yamamoto, BEUN’da olmaktan ve burada ders vererek öğrencilerle etkileşim hâlinde bulunmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade edip, kendi onuruna düzenlenen çalıştaya katkıda bulunan herkese teşekkürlerini iletti. Matematik alanında gerçekleşen önemli gelişmelere de değinen Prof. Dr. Yamamoto, BEUN olarak bu alanda öncü çalışmalar gerçekleştirilebilmesi ve öğrencilerin uluslararası düzeyde nitelikli eğitim alabilmesi için büyük katkılar sunan Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ile kendisine her daim destek olan Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Bölümü akademisyen ve yöneticilerine teşekkür etti.

Prof. Dr. Yamamoto’nun konuşmasının ardından çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştirmek üzere kürsüye gelen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ise bilimsel disiplinlerin ve gelişmelerin altında matematiğin temel bir alan olarak daima merkezi konumda olduğunu belirtti. Prof. Dr. Kutoğlu bununla birlikte güncel uygulamalı bilimlerde de teorik zeminin sağlam olması gerektiği hususunda bilim tarihinden çeşitli örnekler sunarak matematiğin başat rolünü dinleyicilere izah etti. BEUN olarak özellikle fen bilimleri ve mühendislik alanında matematiğe büyük önem verildiğini, Prof. Dr. Masahiro Yamamoto’nun da üniversiteye ve öğrencilere bu açıdan büyük katkılar sunduğunu ifade eden Prof. Dr. Kutoğlu, çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçen tüm düzenleme ekibine, akademisyenler ile Prof. Dr. Masahiro Yamamota’ya teşekkürlerini sundu.

Açılış konuşmalarının tamamlanmasının ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadir Demir ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Fikret Gölgeleyen tarafından çalıştayın sponsorlarına teşekkür belgeleri takdim edilirken devamında ise davetli konuşmacılar; Prof. Dr. Masahiro Yamamota, Prof. Dr. Mansur İsgenderoğlu, Prof. Dr. Mustafa Taylan Şengül, Dr. Öğr. Üyesi Türker Özsarı ve Dr. Konstantinos Kalimeris’e teşekkür ve katılım belgeleri takdiminde bulunuldu.

BEUN Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Bölümü tarafından Prof. Dr. Masahiro Yamamoto’nun onuruna düzenlenen "Matematiksel Modelleme, Analiz ve Simülasyon (MMAS’25) Çalıştayı" açılış töreni, günün anısına binaen gerçekleştirilen fotoğraf çekimiyle son buldu.

Çalıştay, 2-3 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenecek oturumlarla devam edecek.