Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), sürdürülebilir kalkınma vizyonu doğrultusunda önemli bir adıma daha imza attı. Zonguldak Meslek Yüksekokulu bünyesinde "Akıllı Altyapılar Teknikerliği" ve "Yenilenebilir Enerji Teknikerliği" ön lisans programlarının açılmasına Yükseköğretim Kurulu tarafından onay verildi.

10-11 Nisan 2025 tarihlerinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ev sahipliğinde gerçekleşen "Yeşil Dönüşüm Çalıştayı"nda alınan karar doğrultusunda, çevresel sürdürülebilirlik, enerji dönüşümü ve iklim değişikliğiyle mücadele alanlarında nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesini hedefleyen 8 yeni program belirlendi. BEUN, bu doğrultuda Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu teknik altyapı ve yenilenebilir enerji alanlarına yönelik iki yeni programla eğitim kapasitesini genişletti.

Zonguldak Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan yeni programlarla ilgili açıklamada bulunan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Üniversitemiz, her daim sadece bugünün değil yarının da ihtiyaçlarını gözeten bir vizyonla hareket etmektedir. Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan bu iki yeni program hem Üniversitemiz hem bölgemiz hem de ülkemiz için önemli bir kazanımdır. Akıllı altyapılar ve yenilenebilir enerji gibi alanlar, geleceğin mesleklerini şekillendirecek temel başlıklardır. Biz de Cumhuriyetin ilk üniversitesi olarak sürdürülebilir geleceğin inşasında önemli akademik ve toplumsal çalışmalarımızla bu dönüşüm sürecine katkı sağlamaktan ve öğrencilerimize çağın gerekliliklerine uygun yetkinlikler kazandıracak programlar sunmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle çevre dostu teknolojilere hâkim, sürdürülebilir kalkınmayı önceleyen, nitelikli teknikerler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Üniversitemizin çevreye duyarlı, üretken ve yenilikçi bir akademik kurum olma ilkeleri doğrultusunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta böylesine anlamlı ve vizyoner bir adımın gerçekleşmesinde bizlere destek olan Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar olmak üzere tüm Yükseköğretim Kurulu ailesine şükranlarımı sunuyorum. Bununla birlikte bu süreçte emeği geçen bütün akademik ve idari personelimize de teşekkür ediyor; açılan programların sürdürülebilir yeşil bir geleceği kendine gaye edinen Üniversitemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."