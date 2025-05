Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), Times Higher Education (THE) tarafından yayımlanan 2025 Asya Üniversiteleri Sıralaması’nda 601+ bandında yer alırken, Türkiye’deki devlet üniversiteleri arasında 23. sıraya yükselerek ulusal ve uluslararası alandaki akademik gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Dünyanın en prestijli yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education (THE) tarafından "2025 Asya Üniversiteleri Sıralaması" (Asia University Ranking 2025) açıklandı. Bu sıralamada üniversiteler; akademik başarı, araştırma kapasitesi, öğretim kalitesi, uluslararası iş birlikleri ve endüstri geliri gibi bir dizi temel ölçüt üzerinden değerlendiriliyor. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, bu yılki sıralamada Asya’nın en başarılı yükseköğretim kurumları arasında yer alarak sürdürülebilir gelişimini emin adımlarla sürdürmeye devam ediyor.

Asya genelinde 35 ülkeden 1213 üniversite arasından seçilen BEUN, bu yıl Türkiye’den sıralamaya girmeye hak kazanan 91 üniversite içerisindeki devlet üniversiteleri arasından ise 23. sırada yer alarak önemli bir başarıya daha imza attı. Elde edilen bu başarıyla birlikte üniversitenin akademik başarıları, araştırma kapasitesi, ulusal ve uluslararası iş birlikleri ile ön plana çıkan konumu, BEUN’un uluslararası platformdaki etkisini ve büyüyen gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin Times Higher Education (THE) tarafından yayımlanan 2025 Asya Üniversiteleri Sıralaması’nda yer alan konumu hakkında açıklamada bulunan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin bu başarıyı elde etmesinin üniversitenin kaliteli eğitim, yenilikçi araştırmalar ve uluslararası iş birlikleri ile şekillenen kararlı bir yolculuğun önemli bir kazanımı olduğunu belirtti ve sözlerinde şu ifadelere yer verdi:

"Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak, akademik başarılarımızı ve uluslararası etkimizi her geçen gün güçlendirmeye devam ediyoruz. 2025 Asya Üniversiteleri Sıralaması’nda 601+ bandında yer almamız ve Türkiye genelinde ise önemli bir başarıya daha imza atarak bu listede 23. sırada bulunmamız eğitimdeki kalite odaklı yaklaşımımızın, araştırma vizyonumuzun ve uluslararasılaşma stratejimizin de apaçık bir göstergesidir. Aynı zamanda elde ettiğimiz bu başarı; araştırma, eğitim ve yenilik alanlarındaki kararlı adımlarımızın da önemli bir sonucudur. Son yıllarda gerçekleştirdiğimiz akademik projeler, öğrencilerimize sunduğumuz kaliteli eğitim programları ve dünya çapında yapılan iş birlikleri bu sıralamaya girmemizde belirleyici faktörler olmuştur. Üniversitemiz, yalnızca bilgi üretmekle kalmayıp ürettiği bilgiyi topluma faydalı hale getirme noktasında da önemli adımlar atmaktadır. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak, akademik anlamda bir çıta daha yükselterek, uluslararası düzeyde daha güçlü bir yer edinmek için kararlı bir şekilde ilerliyoruz. Bu başarı, Üniversitemizin geleceğe yönelik hedeflerini daha da güçlendirmektedir. Sadece akademik başarıyla sınırlı kalmayıp, aynı zamanda toplumsal fayda üretmeyi ve insanlığın karşılaştığı küresel sorunlara çözüm önerileri sunmayı da misyon edinmiş bir üniversite olarak, daha fazla bilimsel araştırma, daha fazla inovasyon ve daha fazla iş birliğini her daim hedef ediniyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin uluslararası platformda kurumsal kimliğini daha üst sıralara taşımamızda ve sürdürülebilir başarıyı sağlamamızda değerli destekleriyle bizlerin her zaman yanında olan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar ile tüm YÖK ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Bununla birlikte bu başarıda emeği geçen tüm akademik ve idari personelimiz ile kıymetli öğrencilerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, 2025 Asya Üniversiteleri Sıralaması’nda elde ettiği bu başarı ile hem Türkiye’deki üniversiteler arasında yükselişini sürdürdüğünü hem de uluslararası akademik alanda etkinliğini pekiştirdiğini bir kez daha gösterdi.