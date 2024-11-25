Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), dünyanın en saygın üniversite derecelendirme organizasyonlarından birisi olan Times Higher Education (THE) tarafından bu yıl ilk defa gerçekleştirilen 2025 Yılı Disiplinler Arası Bilim Sıralaması’nda önemli bir başarı elde etti.

Bu yıl ilk kez Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan 2025 Yılı Disiplinler Arası Bilim Sıralaması’nda (Interdisciplinary Science Rankings, ISR), Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi nitelikli çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek önemli bir başarıya imza attı. Dünya genelinde 92 ülkeden puanlanan 749 üniversite arasında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 601+ bandında yer alırken, Türkiye’den sadece 45 üniversitenin dahil olduğu sıralamada ise 29’uncu sıralama bandında yer almaya hak kazandı.

Times Higher Education (THE) tarafından bu yıl ilk kez açıklanan 2025 Yılı Disiplinler Arası Bilim Sıralaması, üniversitelerin bilimsel araştırma kapasitesini, disiplinler arası etkileşimlerini ve akademik başarılarını ölçen bir kriter olarak büyük bir öneme sahip.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, bu sıralama ile yalnızca Türkiye’deki üniversiteler arasında değil, dünya çapında da önem arz eden bir konumda yer alıyor. BEUN’nun elde ettiği bu başarıyla, üniversitenin uluslararası arenada görünürlüğüne katkı sağlayacağı ön görülüyor.

BEUN’un elde ettiği bu önemli başarısından dolayı açıklamada bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, “Dünyanın en prestijli derecelendirme kuruluşlarından biri olarak bilinen Times Higher Education kurumunun, bu yıl ilk defa disiplinler arası faaliyetlere göre üniversiteleri sıraladığı THE 2025 Yılı Disiplinler Arası Bilim Sıralaması’nda Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, dünya üniversiteleri ve Türkiye üniversiteleri arasında önemli bir yer elde etmesinden dolayı gurur duyuyoruz. Bu önemli başarı, üniversitemizin bilimsel çalışmalarına verdiği değerin ve uluslararası alandaki etkisinin bir göstergesidir. Disiplinler arası bilimsel araştırmalara olan katkılarımız, akademik kadromuz ve öğrencilerimizin çalışmalarıyla birlikte multidisipliner çalışmaları teşvik eden hedeflerimiz ile nitelikli ve çözüm odaklı bilimsel üretimi teşvik etmemizin neticesidir. Elde ettiğimiz bu başarı, Üniversitemizin gelecekte daha da büyüyeceği ve uluslararası akademik camiada daha büyük adımlar atacağına olan inancımızı pekiştirmektedir. Üniversitemizin farkındalığına değer katan nitelikli çalışmalarla bu önemli başarıya elde etmede katkı sağlayan tüm akademik ve idari kadromuz ile öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.