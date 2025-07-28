Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Özkan Gün, son günlerde Zonguldak ve çevresinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava dalgası ve artan nem oranına dikkat çekerek vatandaşları uyardı.

Uzm. Dr. Gün yaptığı açıklamada, aşırı sıcakların çeşitli sağlık problemlerini beraberinde getirdiğini vurguladı. "Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısı yükselmekte, metabolizma bu yeni duruma uyum sağlamaya çalışmaktadır. Normalde terleme yoluyla vücut ısısı dengelenir ancak aşırı sıcaklarda bu yeterli olmayabilir" diyen Gün, özellikle yaşlılar, bebekler ve kronik hastalığı olan bireylerin bu süreçte daha fazla risk altında olduğunu belirtti.

Risk grubundakilere dikkat çekti

Aşırı sıcaklardan en çok etkilenen grupların yalnız yaşayan 65 yaş ve üzerindeki bireyler, dört yaşından küçük çocuklar, hamileler, aşırı kilolu kişiler ve kronik hastalığı bulunanlar olduğunu ifade eden Gün, özellikle yalnız yaşayan yaşlı bireylerin en riskli grup olduğunu söyledi.

Uzm. Dr. Gün, aşırı sıcaklara karşı alınması gereken önlemleri şu şekilde sıraladı:

"Günün en sıcak saatlerinde (10.00-16.00) zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamalı. Dışarı çıkılması gerekiyorsa açık renkli, hafif ve sık dokunmuş giysiler tercih edilmeli; geniş kenarlı ve hava alabilen şapkalarla güneş gözlüğü kullanılmalı. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde denize girilmemeli ve güneşlenilmemeli. Fiziksel aktivite ve spor sabah ya da akşam saatlerinde yapılmalı; her bir saatlik spor için en az 2-4 bardak sıvı alınmalı.

Risk grubundaki yetişkinler ve yaşlılar günde en az iki kez sıcak çarpması açısından kontrol edilmeli, bebekler daha sık izlenmeli. Vücut ısısının dengelenmesi için sık duş alınmalı; mümkün değilse ayaklar, eller, yüz ve ense soğuk suyla ıslatılmalı ya da silinmeli."

Sıvı tüketiminin önemine de değinen Uzm. Dr. Gün, "Susuzluk hissi olmasa bile her gün en az 2-2,5 litre sıvı alınmalıdır. Kahvaltıda az yağlı peynir, zeytin ve taze sebzeler tercih edilmeli. Kafeinli içecekler yerine süt, meyve suyu, ıhlamur ve kuşburnu gibi bitki çayları içilmelidir" dedi.

Gün ayrıca, yağlı ve kızartılmış yiyeceklerden kaçınılması gerektiğini vurgulayarak, "Kafein, alkol ve fazla şeker içeren içecekler vücuttan daha fazla sıvı kaybına yol açtığı için tüketilmemelidir" ifadelerini kullandı.