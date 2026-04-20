Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), üniversite sporları alanındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen ÜNİLİG Hokey Türkiye Şampiyonası'nda ilk kez mücadele eden BEUN Kadın Hokey Takımı, güçlü rakipleri karşısında gösterdiği başarılı performansla Türkiye dördüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı.

14-18 Nisan 2026 tarihleri arasında Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda, 7 üniversiteden 44 erkek ve 48 kadın olmak üzere toplam 92 sporcu sahaya çıktı. Yüksek rekabet düzeyine sahne olan şampiyonada BEUN Kadın Hokey Takımı, sergilediği mücadeleci oyun, disiplinli duruş ve takım ruhuyla dikkat çekerek turnuvayı Türkiye dördüncüsü olarak tamamladı. Turnuva boyunca ortaya koyduğu azim, kararlılık ve uyumlu oyun anlayışıyla takdir toplayan BEUN Kadın Hokey Takımı, üniversitesini en iyi şekilde temsil ederek önemli bir sportif başarı elde etti.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan BEUN Rektörü İsmail Hakkı Özölçer, elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

'Üniversitemiz Kadın Hokey Takımı'nın ÜNİLİG Kadınlar Hokey kategorisine ilk kez katılım sağlamasına rağmen Türkiye dördüncüsü olması, bizler için son derece kıymetli ve gurur verici bir başarıdır. Üniversitemizi böylesine önemli bir organizasyonda başarıyla temsil eden Kadın Hokey Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Türkiye dördüncülüğü gibi kıymetli bir derece elde etmeleri; disiplinli çalışmanın, azmin ve güçlü takım ruhunun en güzel yansımasıdır. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak öğrencilerimizin yalnızca akademik değil, sportif ve sosyal alanlarda da en iyi şekilde yetişmeleri için her türlü desteği sunmaya gayret ediyoruz. Bu başarıların artarak devam edeceğine ve öğrencilerimizin gelecekte daha büyük başarılara imza atacağına canı gönülden inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; genç sporcularımızı her daim destekleyen başta Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak ve Bakanlığımız olmak üzere bizlerin ve sevgili öğrencilerimizin her daim yanında olan Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar ile değerli Yükseköğretim Kurulu ailesine şükranlarımı arz ediyorum. Bunun yanı sıra Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mutlu Türkmen Hocamıza, 'UNİLİG Hokey Türkiye Şampiyonası'nın başarıyla düzenlenmesine sunduğu kıymetli katkılar ve üniversite sporlarının gelişimine yönelik değerli çalışmaları dolayısıyla teşekkürlerimi sunuyorum. Şampiyonaya ev sahipliği yaparak verdiği kıymetli katkılardan dolayı Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan Hocama ve tüm Gaziantep Üniversitesi ailesine teşekkür ediyorum. Değerli öğrencilerimizi müsabakaya en iyi şekilde hazırlayan Spor Bilimleri Fakültemizin kıymetli akademisyenlerine ve antrenörlerine de en içten duygularımla teşekkür ediyor; görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum. Üniversitemizi başarıyla temsil eden kıymetli öğrencilerimizi en kalbî duygularımla tebrik ediyor, yükseköğrenim hayatlarında ve spor kariyerlerinde kendilerine üstün başarılar diliyorum.'