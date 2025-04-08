Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Türkçe) Lisans programı üç yıl süreyle STAR Akreditasyon Sertifikası almaya layık görüldü.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Türkçe) lisans programı, değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayarak Sosyal ve Beşeri Temel Bilimler Akreditasyon ve Rating Derneği (STAR) tarafından 02.04.2025-02.04.2028 tarihleri arasında üç (3) yıl geçerli olmak üzere akredite edilerek Star Akreditasyon Sertifikası almaya layık görüldü.

BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Üniversite lisans bölümlerinin akreditasyon sürecinde yönetim olarak büyük çaba gösterdiklerini belirterek İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Türkçe) lisans programının akreditasyon alması için çaba gösteren tüm akademik ve idari personele teşekkürlerini sundu. Rektör Prof. Dr. Özölçer yaptığı açıklamada:

"Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak her geçen gün ulusal ve uluslararası düzeyde daha başarılı ve akademik niteliği yüksek çalışmalar gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu başarıların elde edilebilmesi için Üniversite bünyesindeki akademik programların akreditasyon almaları büyük önem arz ediyor. Gerek ulusal gerek uluslararası kalite standartlarının yakalanması ve nitelikli eğitim ile öğrencilerimizi buluşturabilmek için gösterdiğimiz gayretin meyvesini almak bizim için büyük bir mutluluk kaynağı. Bu mutluluğa katkıda bulunan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Türkçe) lisans programının STAR tarafından üç yıllığına akreditasyon almasına katkı sağlayan tüm akademik ve idari personelimize teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerine yer verdi.