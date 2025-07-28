Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), Tanıtım ve Tercih Günleri kapsamında Ankara Anfa Altınpark Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen organizasyonda yerini alarak aday öğrencilerle buluştu. Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Sürekli Eğitim Merkezi ve Sağlık Kültür Spor ve Daire Başkanlığı temsilcileri tarafından kurulan tanıtım standı, üniversiteye dair pek çok konuda merak edilen sorulara yanıt bulmak isteyen öğrenci adaylarının akınına uğradı.

BEUN temsilcileri, öğrencilere üniversitenin güçlü akademik yapısı, kampüs imkanları, sosyal yaşamı ve burs destekleri hakkında kapsamlı bilgi sundu. Yoğun ilgi gören stantta, aday öğrenciler doğrudan bilgi almanın yanı sıra tercih süreçlerine yön verecek bilinçli kararlar için destek aldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, öğrencilere sunduğu yüksek nitelikli eğitim anlayışını ulusal ve uluslararası ölçekte tescillenmiş kalite belgeleriyle desteklediğini ifade ettiler. Üniversite bünyesindeki birçok program, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) kapsamında yer alarak mezunlarına uluslararası tanınırlık sağladığının önemine dikkat çektiler.

Öğrenci Dostu Üniversite" Vurgusu

Üniversite temsilcileri, BEUN’un "7/24 yaşayan öğrenci dostu üniversite" ilkesini benimsediğini ve bu anlayışı destekleyen çok yönlü yapılar oluşturduğunu belirtti. Öğrencilerin kişisel, sosyal ve akademik gelişimlerini bir bütün olarak ele alan üniversite, güçlü altyapısı ve yenilikçi vizyonu sayesinde gençlerin tercih listelerinde ön sıralarda yer aldığının altını çizdi.

Kariyer ve Psikolojik Destek Her Adımda Öğrencilerin Yanında

Temsilciler, Kariyer Merkezinin sunduğu birebir danışmanlık hizmetleri, staj imkânları, eğitim programları ve sektörle gerçekleştirilen buluşmalar sayesinde öğrencilerin iş hayatına donanımlı bir şekilde hazırlandığını ifade etti. Ayrıca Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi aracılığıyla öğrencilerin ruh sağlığına yönelik bütüncül destek sunulduğu vurgulandı. Karaelmas Üniversitesi Vakfı bursları başta olmak üzere, yemek bursları ve çeşitli sosyal yardımlar sayesinde öğrencilere maddi destek sağlandığını aktaran temsilciler, üniversitenin her öğrencinin eşit şartlarda başarıya ulaşmasını hedeflediğini belirtti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin tüm kampüslerinde hissedilen sıcak ve samimi atmosferin, üniversiteyi yalnızca bir eğitim kurumu olmaktan çıkarıp öğrencilerin kendilerini ait hissettikleri bir yaşam alanına dönüştürdüğü ifade edildi. Temsilciler, aidiyet duygusu ve güçlü bağlarla şekillenen bu ortamın, öğrencilerin hem akademik hem de kişisel gelişimine katkı sunduğunu dile getirdi.

Ankara’da düzenlenen tanıtım etkinliğinde konuşan üniversite temsilcileri, BEUN’un güçlü akademik kadrosu ve öğrenci odaklı yaklaşımıyla bir kez daha dikkat çektiğini ve her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’nin dört bir yanından gelen aday öğrencileri geleceğe emin adımlarla hazırlamaya hazır olduklarını belirtti.