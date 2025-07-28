Aydın’ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamalar kapsamında 17 aranan şahıs yakalandı.

24-27 Temmuz tarihleri arasında Tavşanburnu Tabiat Parkı’nda düzenlenen ’Milyonfest Didim’ festivali kapsamında, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Didim İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Köpek Timi, Asayiş Timleri ve Trafik Timleri’nin katılımıyla festival boyunca dört farklı noktada yol kontrol uygulamaları gerçekleştirildi. Uygulamalarda 5 bin 470 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 17 kişi yakalandı. Ayrıca 2 bin 271 araç da sorgulanarak kontrollerden geçirildi.