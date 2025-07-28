Nevşehir’de otomobilde bırakılan çocuk, aracın el frenini indirince araç geri geri gitmeye başladı. Otomobili gören bir esnaf koşarak aracı durdurmayı başardı. Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Güzel Yurt Mahallesi Erenler Caddesi Serhat Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobilin içinde bulunan 4 yaşındaki bir çocuk, araç içinde oynarken bir anda el frenini indirdi. Kaldırımda park halinde bulunan araç, geri geri hareket ederek caddeye çıktı. Durumu fark eden çevre esnaftan Barış Türkmen, hızla araca müdahale ederek otomobili durdurdu. Türkmen’in dikkati ve hızlı müdahalesi, muhtemel bir kazanın önüne geçti. Yaşananlar ise güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.