Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ileri teknolojiyle donatılmış Yapı Malzemeleri ve Zemin Mekaniği Laboratuvarı, uzman kadrosuyla kamu ve özel sektöre güvenilir analiz hizmeti sunuyor.

Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Asfalt Üretim ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yapı Malzemeleri ve Zemin Mekaniği Laboratuvarı; asfalt, beton ve zemin laboratuvarları ile saha ekiplerinden oluşuyor. Laboratuvar, sektörde öncü olmayı hedefliyor.

Belediye ekipleri, belediyenin işveren olduğu projeler ve ilçe belediyelerinden gelen talepler doğrultusunda yürütülen çalışmalar; taş kırma-eleme tesisi ve asfalt plentinin saha ve laboratuvar kontrolleriyle destekleniyor. Bu hizmetler, teknik şartnamelere ve ulusal/uluslararası standartlara uygunluk temelinde gerçekleştiriliyor.

2025 yılı itibariyle Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK) akreditasyon almak üzere resmi başvurusunu yapan laboratuvar, uluslararası düzeyde düzenlenen Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Deneylerinde gösterdiği başarılarla da bu alandaki yeterliliğini kanıtladı.