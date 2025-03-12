Adıyaman’ın Besni ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü kapsamında düzenlenen programa yoğun katılım sağlandı.

Besni Aysel Erdemoğlu Anadolu Lisesi tarafından, Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür merkezinde düzenlenen program, açılış konuşmaları ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından, sineviyon gösterimi ve okul öğrencileri tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu.

Düzenlenen oratoryo ve müzik dinletisi ile sona eren programda, ilçe genelinde gerçekleştirilen İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması’nda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Programa, Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Kaymakam Adayı Muhammet Burak Katrancıoğlu, Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Ertürk ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kutlama programında, İstiklal Marşı’nın anlamı ve Mehmet Akif Ersoy’un Türk milletinin bağımsızlığına katkıları vurgulandı. Katılımcılar, marşın coşkusunu hep birlikte yaşarken, Ersoy’un eserleri hakkında bilgilendirildi.