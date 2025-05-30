Beşiktaş Belediyesi, ilçe genelindeki işletmelere yönelik kapsamlı bir ruhsat denetimi seferberliği başlattı. Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla, ilçedeki tüm işletmelerin kayıt altına alınması ve yasal ticaretin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Beşiktaş’ta ilçe genelinde denetimler aralıksız sürerken, Zabıta Müdürlüğü’nün hanutçuluk, pazar ve market denetimlerinin ardından bu kez de Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından ruhsat kontrolleri başlatıldı. Denetimler kapsamında ekipler, işletmelerin ruhsat durumlarını inceleyerek eksik belgeleri tespit ediyor. Hedef, Beşiktaş’ta ruhsatsız hiçbir işletme bırakmamak ve kayıt dışı ticaretin önüne geçmek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman, "Adil, şeffaf ve güvenli bir Beşiktaş için ruhsat seferberliğimizi başlattık. Mali Hizmetler Müdürlüğümüz ile birlikte, Beşiktaş genelindeki tüm işletmeleri kayıt altına almak için denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.