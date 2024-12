Besaş Fabrika Satış Mağazası, Mudanya’da gerçekleştirilen açılış töreniyle hizmete girdi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Bursa’nın her köşesinde olduğu gibi Mudanya’da da vatandaşımızın hayat kalitesini artırmak, sağlıklı ve güvenilir gıdaya kolay erişim sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Ayrıca, kısa sürede 4.5 ton et ürününü vatandaşla buluşturduk" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ‘Başkan Burada’ projesi çerçevesinde ofisini Mudanya’ya taşıdı. Gün boyu Mudanya’da bir dizi program gerçekleştiren Bozbey, vatandaşlarla bir araya gelerek kentin sorunları ve çözüm önerileriyle ilgili istişarede bulundu. Programın devamında Besaş Fabrika Satış Mağazası açılış törenine katılan Bozbey, yaptığı konuşmada, “Bugün burada, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak halkımıza daha iyi hizmet sunmak, sofralarınıza uygun fiyatlı ve kaliteli gıdayı ulaştırmak amacıyla önemli bir adımı birlikte atıyoruz. Bursa’mızın her köşesinde olduğu gibi Mudanya’mızda da halkımızın yaşam kalitesini artırmak, sağlıklı ve güvenilir gıdaya kolay erişim sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bizler, hizmetlerimizi planlarken yalnızca bugüne değil, yarınlara da umutla bakabileceğimiz bir şehir hedefiyle çalışıyoruz. Mudanya’mızın da tarihi, doğal güzellikleri ve çalışkan insanlarıyla bu vizyona katkı sağlayacağına olan inancımız tamdır. Besaş, yalnızca bir gıda markası değil, aynı zamanda Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projelerinde taşıdığı değerlerin somut bir yansımasıdır. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu mağaza, Mudanya’da yaşayan halkımıza uygun fiyatlı ve sağlıklı gıda ürünleri sunarken aynı zamanda kentimizin üretim gücüne de katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

“4.5 ton et vatandaşla buluştu”

Besaş’a yapılan yatırımlarla uygun fiyatlı ve kaliteli etin vatandaşlarla buluştuğunu söyleyen Bozbey, “Bizim için Besaş, sadece bir ticari faaliyet alanı değil, üreticiyi destekleyen, tüketiciyi koruyan, ekonomiyi dengeleyen bir dayanışma modeli. Yerel üreticilerimizden aldığımız ürünleri halkımıza ulaştırarak hem çiftçilerimizin emeğini değerli kılıyor hem de sizlerin bütçesine destek sağlıyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana Besaş ürün yelpazesini genişlettik. Siyez buğdayından üretilen ekmekten, kadın kooperatiflerimizin sağladığı organik ürünlere kadar birçok yeni ürünü sizlerin beğenisine sunduk. Ayrıca, süt ürünleri ve et satışında da önemli bir adım atarak, uygun fiyatlı dana kuşbaşı ve kıyma satışlarına başladık. Bu çalışmayla kısa sürede 4.5 ton et ürününü halkımızla buluşturduk. Bugün burada açılışını yaptığımız mağazamız da Mudanya’mızın bu dayanışma zincirindeki önemli bir halkası olacak. Bu hizmetlerimiz yalnızca Mudanya ile sınırlı değil. Bursa’mızın her köşesine eşit şekilde ulaşmak, her ilçemizde vatandaşlarımızın aynı kaliteli hizmetten yararlanmasını sağlamak bizim için bir ilke meselesidir. Kestel’de yeni bayilikler açıyor, Orhangazi’de tadilatı devam eden fabrikamızı bir ay içinde yeniden hizmete alıyoruz. Mustafakemalpaşa’da da 4 yeni bayi ile hizmete başladık. Bu çalışmalarla Bursa’mızın her köşesine ulaşmayı ve tüm hemşehrilerimizin Besaş ürünlerine kolayca erişmesini hedefliyoruz. Çünkü bizler biliyoruz ki; kaliteli hizmet, yalnızca belli bir bölgede değil, tüm ilçelerimizde eşit şekilde sunulduğunda anlam kazanır” diye konuştu.

“Kadın istihdamı yüzde 130 arttı”

Yerel ekonomiyi desteklemek ve istihdam artışına da büyük önem verdiklerini kaydeden Bozbey, “Hizmet anlayışımızın temelinde halkımızın memnuniyeti ve yaşam kalitesinin artırılması var. Bunun için sadece üretici ve tüketiciyi bir araya getirmekle kalmıyor, aynı zamanda kadın istihdamını artırıyor, kooperatiflerimizi destekliyor, yerel ekonomiyi canlandırıyoruz. Kadın çalışan sayımızı da yüzde 130 artırdık, kadın kooperatiflerimizle iş birliği yaparak yerel ürünleri halkımızla buluşturduk. Bugün burada Mudanya’mız için önemli bir adım daha atıyoruz. Ancak biliyoruz ki; bu adım sadece bir başlangıç. Sizlerin desteğiyle Mudanya’mızda, Bursa’mızda daha birçok güzel projeye imza atacağız. Besaş mağazamızla Mudanya’da yalnızca sağlıklı gıdayı sofralarınıza taşımayı değil, aynı zamanda ilçemizin kalkınmasına da katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Siz değerli hemşehrilerimizin desteğiyle Bursa’mızı daha yaşanabilir, daha mutlu bir kent haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.